Il West Ham durante la Prima Guerra Mondiale: un battaglione di Eroi (Di giovedì 16 marzo 2023) GLIEroiDELCALCIO.COM – Riprendiamo i nostri appuntamenti derivanti dalla collaborazione con FOOTBALLANDTHEFIRSTWORLDWAR.ORG. Oggi vi raccontiamo la storia di William Luke. Il battaglione West Ham Il sito Football and the first world war racconta storie particolari che raccontano il rapporto tra il mondo del calcio e quello della Guerra. Tra gli articoli anche uno dedicato al West Ham. Ecco il racconto: “La storia del battaglione West Ham durante la Prima Guerra Mondiale è ben nota ai sostenitori del West Ham United Football Club. Nel dicembre del 1914 il sindaco di West Ham chiese con successo al War Office di costituire un’unità di fanteria di uomini del posto per ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) GLIDELCALCIO.COM – Riprendiamo i nostri appuntamenti derivanti dalla collaborazione con FOOTBALLANDTHEFIRSTWORLDWAR.ORG. Oggi vi raccontiamo la storia di William Luke. IlHam Il sito Football and the first world war racconta storie particolari che raccontano il rapporto tra il mondo del calcio e quello della. Tra gli articoli anche uno dedicato alHam. Ecco il racconto: “La storia delHamlaè ben nota ai sostenitori delHam United Football Club. Nel dicembre del 1914 il sindaco diHam chiese con successo al War Office di costituire un’unità di fanteria di uomini del posto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WestHam, banditi tifosi dallo stadio: sniffavano polvere bianca dalla teste di un uomo pelato - JollyRoger____ : @StefanoMarw @le_pasque @BVB mi piacciono i colori (gli stessi del west ham appunto) e il simbolo poi in generale… - SuperScomCalcio : Gol sicuro per la Juve in trasferta di Coppa e vittoria del West Ham: due certezze che animano la giornata di cop… - JollyRoger____ : @StefanoMarw @le_pasque @BVB no, al massimo west ham - franchismo17 : @gippu1 Oggi c’è il sorpasso con il West Ham -