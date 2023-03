Il virus aviario che si aggira per l’Europa

(Di giovedì 16 marzo 2023) Polli e maiali sono gli animali che se la passano peggio con gli attuali sistemi di allevamento, ma sono anche quelli che pongono i maggiori problemi di salute pubblica. Le first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... free_anto1 : RT @AdrianaSpappa: #Capua: il virus aviario è aumentato di un miliardo di volte in 10 anni, se si incontra con il virus dell'influenza vien… -

Un caso anche in Cambogia: la situazione in Italia La notizia è arrivata dopo che la settimana scorsa è morta una ragazzina di 11 anni in Cambogia a causa delH5N1. Anche il padre ...Anche in Cambogia approfondimento Influenza aviaria, moria di gabbiani sul Lago di Garda La notizia arriva dopo che la settimana scorsa in Cambogia è morta diH5N1 una ragazzina di 11 ...La notizia arriva dopo che la settimana scorsa in Cambogia è morta diH5N1 una ragazzina di 11 anni. Anche il padre 49enne ha contratto l'infezione, ma secondo quanto riporta in ...

L'allarmante diffusione dell'influenza aviaria non risparmia l'Olanda Fanpage.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il virus H5N1 non ha per ora la capacità di trasmettersi tra esseri umani e anche la trasmissione da animale a uomo è sporadica. È però fondamentale monitorare i casi e tenere pronti i candidati vacci ...