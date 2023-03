Il video dell'impatto tra il drone Usa e il jet russo sul Mar Nero (Di giovedì 16 marzo 2023) Il comando europeo delle forze armate statunitensi ha rilasciato il video dell'impatto martedì tra un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo sul Mar Nero. Il video appena declassificato descrive i momenti critici dell'incontro a mezz'aria, che secondo il Pentagono è durato poco più di mezz'ora, e mostra la telecamera del drone MQ-9 Reaper puntata all'indietro verso la sua coda e l'elica del drone che gira. Quindi, viene mostrato un caccia russo Sukhoi SU-27 che si avvicina. Mentre si avvicina, il caccia russo scarica carburante mentre intercetta il drone statunitense. In un'altra parte del filmato, il jet ... Leggi su lastampa (Di giovedì 16 marzo 2023) Il comando europeoe forze armate statunitensi ha rilasciato ilmartedì tra undi sorveglianza statunitense e un jet da combattimentosul Mar. Ilappena declassificato descrive i momenti critici'incontro a mezz'aria, che secondo il Pentagono è durato poco più di mezz'ora, e mostra la telecamera delMQ-9 Reaper puntata all'indietro verso la sua coda e l'elica delche gira. Quindi, viene mostrato un cacciaSukhoi SU-27 che si avvicina. Mentre si avvicina, il cacciascarica carburante mentre intercetta ilstatunitense. In un'altra parte del filmato, il jet ...

