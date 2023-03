Il tonfo di Credit Suisse spaventa l’Europa

(Di giovedì 16 marzo 2023) La tensione che aleggiava da tempo attorno alla complessa ristrutturazione della bancaha avuto la sua rottura, travolgendo i mercati finanziari europei e affossando i titoli bancari, già provati dalla tempesta che si era alzata negli Stati Uniti con il crac di Silicon Valley Bank. Il titolo della banca di investimento svizzera ieri è crollato a 1,7 franchi svizzeri, cadendo del 24,24% (un anno fa valeva 7,1 franchi). A innescare ilieri mattina le parole di Ammar al-Khudairy, presidente della Banca nazionale saudita, primo azionista dell’istituto con il 9,8% dopo aver sottoscritto con 1,5 miliardi un aumento di capitale da 4 miliardi a ottobre. A Bloomberga aveva detto che non avrebbe fornito ulteriore liquidità in caso di necessità, visto che non potrà essere superata la soglia del 10% nel capitale. In base alla ...

La FINMA ha confermato che Credit Suisse "adempie le esigenze particolari in materia di capitale e liquidità". Il tonfo di Credit Suisse sulla piazza di Zurigo sui minimi di sempre, con un calo del 24,2% a 1,69 franchi, ha innescato una tempesta di vendite sull'intero comparto bancario in Europa.

Sulla Borsa di Zurigo sprofonda il titolo di Credit Suisse che finisce la seduta giù del 24% a 1,70 franchi Profondo rosso per Piazza Affari che perde il 4,61%. Dopo una giornata di tregua, torna la ...Dopo una giornata di tregua, torna la paura sui mercati. Questa volta a preoccupare è il crollo di Credit Suisse, dopo il rifiuto del principale azionista, la ...