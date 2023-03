Il Sannio Consorzio Tutela Vini al ‘ProWein’ di Düsseldorf

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno diciotto le aziende che parteciperanno, nell’esposizione collettiva delal, la fiera internazionale dedicata al mondo deie dei distillati in programma dal 19 al 21 marzo aa cui partecipano ogni anno le regioni d’Europa produttrici di vino. “L’evento fieristico disi conferma come manifestazione di grande interesse e di punta del settore a livello internazionale che richiama buyer, giornalisti e operatori da tutto il mondo – dichiara Libero Rillo, presidente del– ed è una manifestazione importante per i nostria DOC e IGT, molto ...