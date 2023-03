Il ritorno del calcio italiano (ma i problemi non sono risolti) (Di giovedì 16 marzo 2023) L'occupazione quasi militare dei quarti di finale della Champions League, dove ci presenteremo con Napoli, Milan e Inter, è una bellissima notizia in un periodo di grande depressione per il calcio italiano. Non accadeva da 17 anni e il problema è capire se sia più reale la fotografia di questa stagione o quella dei tre lustri che ci siamo messi alle spalle. Il rischio è credere che le straordinarie prestazioni del Napoli di Spalletti e la solida continuità di Inzaghi e Pioli nascondano la persistenza di problemi non risolti e nemmeno sulla via della soluzione. La Serie A rimane un torneo in grave crisi, alle prese con una sfida difficile e storica perché nei prossimi mesi dovrà lottare per veder confermato il suo valore commerciale nella vendita dei diritti tv dal 2024: molti temono con risultati al ribasso rispetto ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) L'occupazione quasi militare dei quarti di finale della Champions League, dove ci presenteremo con Napoli, Milan e Inter, è una bellissima notizia in un periodo di grande depressione per il. Non accadeva da 17 anni e il problema è capire se sia più reale la fotografia di questa stagione o quella dei tre lustri che ci siamo messi alle spalle. Il rischio è credere che le straordinarie prestazioni del Napoli di Spalletti e la solida continuità di Inzaghi e Pioli nascondano la persistenza dinone nemmeno sulla via della soluzione. La Serie A rimane un torneo in grave crisi, alle prese con una sfida difficile e storica perché nei prossimi mesi dovrà lottare per veder confermato il suo valore commerciale nella vendita dei diritti tv dal 2024: molti temono con risultati al ribasso rispetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azione_it : Approvate alla Camera dieci proposte del #TerzoPolo per una #giustizia giusta. Una chiara presa di posizione del Pa… - rulajebreal : Vince la libertà di espressione. Gary Lineker è stato reintegrato alla BBC dopo la sospensione per aver criticato l… - GiovaAlbanese : Tegola sulla #Juventus #Under19 di Paolo #Montero: si ferma Nicolò #Turco. Gli esami hanno messo in evidenza una le… - PassioneMessina : RT @Paky1971: @PassioneMessina hai sottomano la classifica del girone di ritorno comparata con quella del girone di andata? - IlCantanteRai1 : RT @Raiofficialnews: '#IlCantanteMascherato raggiunge una platea che va dai bambini agli anziani. A loro dobbiamo consegnare un gioco diver… -