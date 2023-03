'Il Real Madrid ha mancato di rispetto a Cristiano Ronaldo': cos'è successo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Real Madrid sorride all'indomani degli ottavi di finale di ritorno di Champions League con il Liverpool , contro cui la squadra di Ancelotti ha vinto 1 - 0 (risultato complessivo 6 - 2), ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsorride all'indomani degli ottavi di finale di ritorno di Champions League con il Liverpool , contro cui la squadra di Ancelotti ha vinto 1 - 0 (risultato complessivo 6 - 2), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - nonleggerlo : In uno dei momenti più bui per il nostro calcio, và che roba ???? Inter ???? Milan ???? Napoli ?????????????? Chelsea… - GoalItalia : Benfica ???? Chelsea ?????????????? Bayern ???? #Milan ???? #Inter ???? Manchester City ?????????????? #Napoli ???? Real Madrid ???? O… - tincho_4 : @Encu5Futbol Benfica - Real Madrid Milan - Chelsea Bayern - Manchester City Napoli - Inter - brichiel : RT @juanito92x: non vorrei spegnervi l'entusiasmo ma nemmeno quest'anno 2 squadre italiane si affronteranno in Champions, qui le mie previs… -