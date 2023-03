Il rapimento di Aldo Moro | 45 anni fa | il Br Alessio Casimirri è ancora in “vacanza” in Nicaragua…

(Di giovedì 16 marzo 2023) Quarantacinquefaveniva sequestrato a via Fani. Le Brigate Rosse, con una forza militare cheoggi desta sospetto, uccisero servitori dello Stato per sequestrare il Presidente della DC proprio il giorno della fiducia al governo Andreotti, che segnò l’avvio e la subitanea morte del compromesso storico. Più tardi tornerò sull’azione politica tentata dae sulla erronea interpretazione di alcune sacrestie intellettuali. Per un attimo mi soffermo su una grande ingiustizia e cioè l’assoluta impunità di uno degli assassini,. LEGGI ANCHE Inaudito: il capo delle Br invitato a parlare di. In Puglia polemiche roventi Mario Moretti, l'assassino dimai pentito, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 45 anni fa 5 servitori dello Stato (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zi… - Agenzia_Ansa : 45 anni fa, il 16 marzo 1978, il rapimento da parte delle Brigate rosse del presidente della Democrazia Cristiana A… - RaiNews : Le Brigate Rosse uccidono i cinque uomini della scorta e sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana Aldo… - SecolodItalia1 : Il rapimento di Aldo Moro, 45 anni fa: il Brigatista Alessio Casimirri è ancora in “vacanza” in Nicaragua…… - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: 45 anni fa, il 16 marzo 1978, il rapimento da parte delle Brigate rosse del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Mo… -

"Il sequestro Moro. Gli altri testimoni" , questa sera all'una su Italia 1 il documentario in occasione del 45simo anniversario deldiMoro. La voce di Francesco Pannofino riporta lo spettatore a quanto accadde quel 16 marzo 1978, alle 9:02 del mattino in Via Fani, a Roma. Il Presidente della Democrazia Cristiana ...E il 16 marzo ricorre anche il 45° anniversario della strage di via Fani, con ildiMoro e l'uccisione degli agenti della scorta a opera delle Brigate Rosse. Lo scorso anno, a vent'...Quarantacinque anni fa, il 16 marzo del 1978, ilda parte delle Brigate rosse del presidente della Democrazia CristianaMoro . Un commando di terroristi intercettò la vettura dello statista democristiano in via Mario Fani, alla ...

45° anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli ... Ministero dell'Interno

Montaggio di Giordano Gibbon. «Il sequestro Moro. Gli altri testimoni», questa sera all’una su Italia 1 il documentario in occasione del 45simo anniversario del rapimento di Aldo Moro. Programmi tv / ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2023 -Questa mattina a Roma, in via Fani, sono stati commemorati i caduti della strage del 16 marzo 1978, giorno in cui fu rapito l’allora presidente della ...