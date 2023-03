Il progetto del restyling del Picco ai passaggi finali, un investimento di 10,9 milioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Deliberata la dichiarazione d'interesse da parte dell'amministrazione comunale. In concessione allo Spezia per 35 anni Leggi su lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Deliberata la dichiarazione d'interesse da parte dell'amministrazione comunale. In concessione allo Spezia per 35 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : La Casa Bianca da’ finalmente semaforo verde al progetto di trivellazione di petrolio in Alaska. Oramai anche Washi… - ZZiliani : Ma sarà solo un anticipo. Quando la Corte UE, a giorni, comunicherà la bocciatura del ricorso di #Juventus,… - GuidoDeMartini : ?? CON LA SCUSA DEL COVID, L’O.M.S. VORREBBE IMPORRE UNA CONVENZIONE V_I_N_C_O_LA_N_T_E PER GLI STATI ?? Spunta nuov… - ansa_tecnologia : Il roadshow di We make future fa tappa a Praga e Berlino. Prosegue il progetto itinerante del festival dell'innovaz… - dariobruschi2 : RT @fai_cisl: #agricoltura: nel servizio del Tgr #Umbria il progetto FaiDi+Scuola per la formazione linguistica dei #lavoratori immigrati,… -