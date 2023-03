Il principe William spiazza tutti: "Mia mamma sarebbe molto delusa" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il principe William dopo tantissimo tempo torna a parlare della madre Lady Diana: confessa che sarebbe molto delusa Di solito a parlare della madre dei rampolli reali, è sempre stato il secondogenito Harry. Con il documentario che ha rilasciato sulla piattaforma Netflix o con il suo libro Spare-il minore, anticipato dalle numerosissime interviste di presentazione, il marito di Meghan Markle ha sempre citato la madre ed il suo operato per la corona britannica. "Dopo mia madre, avrei dovuto capire che la prossima vittima sarei stato io", scrive nel suo libro in merito al fatto che, nessuno come Lady Diana aveva riscontrato negli anni '90 un interesse così spropositato da parte del popolo e soprattutto della stampa. Per le sue notti brave a Las Vegas, il suo matrimonio con l'attrice divorziata e con la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildopo tantissimo tempo torna a parlare della madre Lady Diana: confessa cheDi solito a parlare della madre dei rampolli reali, è sempre stato il secondogenito Harry. Con il documentario che ha rilasciato sulla piattaforma Netflix o con il suo libro Spare-il minore, anticipato dalle numerosissime interviste di presentazione, il marito di Meghan Markle ha sempre citato la madre ed il suo operato per la corona britannica. "Dopo mia madre, avrei dovuto capire che la prossima vittima sarei stato io", scrive nel suo libro in merito al fatto che, nessuno come Lady Diana aveva riscontrato negli anni '90 un interesse così spropositato da parte del popolo e soprattutto della stampa. Per le sue notti brave a Las Vegas, il suo matrimonio con l'attrice divorziata e con la ...

