Il primo grande esame di Theory

(Di giovedì 16 marzo 2023) Parliamo oggi di un altro feud in dirittura di arrivo per Wrestlemania, un incontro che metterà sullo stesso ring uno dei prospetti più interessanti della WWE contro quello che è stato la bandiera della federazione per almeno una decina di anni: esatto, mi sto riferendo a Austine il match che lo vedrà contrapposto a John Cena. È sempre un piacere veder tornare il bostoniano nella compagnia che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo e che lui ha degnamente rappresentato per un decennio. Il personaggio monodimensionale del supereroe l’ha fatto spesso odiare da unafetta di pubblico, ma le sue qualità sono indiscutibili. Una padronanza del microfono e nelle interazioni con il pubblico che pochi hanno, sul ring per quanto fosse criticato alla fine di ogni anno tra i migliori incontri c’era sempre uno dei suoi tra i primi ...