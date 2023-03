Il piano di Salvini per fermare la rapina sulla casa: retroscena, agguato alla Ue (Di giovedì 16 marzo 2023) La compattezza del centrodestra sull'ennesima ecotassa imposta dalla Ue è granitica. Neanche i più raffinati e occhiuti dietrologi della sinistra politica e mediatica riuscirebbero a trovare screpolature smagliature, distinguo o sfumature nella foga con cui ieri la maggioranza si è scagliata contro l'approvazione della direttiva sulle case green che rischia di trasformarsi, di qui al 2030, in un mostruoso balzello che si aggira sui 40mila euro (stando molto stretti) ad appartamento. Sentite qua. «Un'altra direttiva sulla testa e sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane, una mazzata economica in un momento di grande difficoltà per tanti», tuona Matteo Salvini. «L'efficientamento energetico altro non è che una patrimoniale nascosta alla quale ci opporremo con determinazione per tutelare la sacralità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) La compattezza del centrodestra sull'ennesima ecotassa imposta dUe è granitica. Neanche i più raffinati e occhiuti dietrologi della sinistra politica e mediatica riuscirebbero a trovare screpolature smagliature, distinguo o sfumature nella foga con cui ieri la maggioranza si è scagliata contro l'approvazione della direttiva sulle case green che rischia di trasformarsi, di qui al 2030, in un mostruoso balzello che si aggira sui 40mila euro (stando molto stretti) ad appartamento. Sentite qua. «Un'altra direttivatesta e sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane, una mazzata economica in un momento di grande difficoltà per tanti», tuona Matteo. «L'efficientamento energetico altro non è che una patrimoniale nascostaquale ci opporremo con determinazione per tutelare la sacralità della ...

