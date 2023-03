Il Pentagono diffonde il filmato dello scontro tra un jet russo e il drone Usa sul Mar Nero | VIDEO

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Iltra un jete ilUsa sul MarGli Usa hanno diffuso ilavvenuto lo scorso 14 marzo sul Martra ildi sorveglianza statunitense e un jet. Nelsi vede il velivolo di Mosca scaricare prima del carburante sulamericano e poi urtare l’elica del Reaper Mq-9. Secondo alcuni funzionari statunitensi, citati dalla Cnn che ha diffuso ildel, la “Russia ha detto che cercherà di recuperare il relitto delabbattuto”. “Gli Usa hanno detto in precedenza che stava prendendo misure per garantire che non cada ...