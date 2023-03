Il Paradiso delle Signore, trama 16 marzo 2023: la decisione di Gemma (Di giovedì 16 marzo 2023) Al Paradiso delle Signore, Gemma Zanatta finalmente farà una scelta definitiva a proposito del suo futuro e di quello del suo bambino, come rivela la trama di giovedì 16 marzo 2023. La ragazza, dopo aver chiuso la sua breve avventura con Carlos, il quale è partito per l'Argentina per sposare un'altra ragazza, ha scoperto di essere rimasta incinta. Inizialmente, la giovane Zanatta ha provato a tenere nascosta la sua gravidanza, ma Ezio e Veronica hanno scoperto la verità ed hanno provato a rintracciare Carlos per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Questa iniziativa, però, si è rivelata fallimentare e, a quel punto, la madre di Gemma, per salvaguardare il futuro della figlia e tutelare anche il suo bambino, le ha proposto di affidarlo a lei e a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 marzo 2023) AlZanatta finalmente farà una scelta definitiva a proposito del suo futuro e di quello del suo bambino, come rivela ladi giovedì 16. La ragazza, dopo aver chiuso la sua breve avventura con Carlos, il quale è partito per l'Argentina per sposare un'altra ragazza, ha scoperto di essere rimasta incinta. Inizialmente, la giovane Zanatta ha provato a tenere nascosta la sua gravidanza, ma Ezio e Veronica hanno scoperto la verità ed hanno provato a rintracciare Carlos per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Questa iniziativa, però, si è rivelata fallimentare e, a quel punto, la madre di, per salvaguardare il futuro della figlia e tutelare anche il suo bambino, le ha proposto di affidarlo a lei e a ...

