Il Paradiso delle Signore Si Ferma | Ecco Con Cosa Verrà Sostituito!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il: la soap opera va verso la sospensione e poi sarà sostituita da un’altra telenovela nel corso dei pomeriggi di Rai 1… Sono in arrivo notizie poco piacevoli per i fan de Il. Non manca infatti molto al momento in cui le vicende dei protagonisti giungeranno al termine e la telenovelasospesa. A questo punto, nei palinsesti della Rai è già prevista una sostituzione che farà compagnia ai telespettatori in assenza della soap. Il: la soap sospesa per i mesi estivi! Ilsta appassionando milioni di telespettatori ormai da settembre. Sono tante le vicende importanti in ballo e ...