Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di oggi: Gemma ha deciso sul futuro del figlio, ecco la decisione (Di giovedì 16 marzo 2023) Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della soap, in onda oggi 16 marzo alle ore 16.05 su Rai1, lo stratagemma organizzato da Ezio funzionerà alla grande. Gemma incontrerà una donna che ha allevato il suo bambino senza un marito accanto e prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e L'articolo proviene da Webmagazine24.

