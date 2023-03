Il Palermo in ritiro a Girona (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante la prossima sosta del campionato di Serie BKT, il Palermo andrà in ritiro in Spagna, dal 21 al 25 marzo. I rosanero si alleneranno al centro sportivo “La Vinya”, ospiti del Girona Futbol Club, un altro team della grande famiglia City Football Group.Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Sarà cura dell’area comunicazione del Palermo mettere a disposizione degli operatori dell’informazione contenuti foto e video della settimana. Fonte articolo e foto: www.Palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante la prossima sosta del campionato di Serie BKT, ilandrà inin Spagna, dal 21 al 25 marzo. I rosanero si alleneranno al centro sportivo “La Vinya”, ospiti del Girona Futbol Club, un altro team della grande famiglia City Football Group.Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Sarà cura dell’area comunicazione delmettere a disposizione degli operatori dell’informazione contenuti foto e video della settimana. Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

