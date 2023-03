Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è Viaggio Intorno Al Sole, con una citazione di Carlo Verdone (Di giovedì 16 marzo 2023) Viaggio Intorno Al Sole è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Da Space Cowboy, il suo debutto solista dopo l’esperienza con i Thegiornalisti, il cantautore romano è pronto a ritornare con nuova musica. Nell’annunciare la novità Tommaso Paradiso si avvale di una citazione colta: l’incipit di Troppo Forte di Carlo Verdone. Nella celebre scena che apre il film – con le musiche di Antonello Venditti, tra l’altro – Oscar Pettinari simula un amplesso con il flipper dopo aver visto un cliente impacciato nella partita. Oscar batte il record con 995.000 punti e si rivolge al barista: “A’ puffo, che me tiri ‘na penna per favore? Daje!”. Quindi il protagonista scrive sul display del flipper ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)Alè ildi. Da Space Cowboy, il suo debutto solista dopo l’esperienza con i Thegiornalisti, il cantautore romano è pronto a ritornare con nuova musica. Nell’annunciare la novitàsi avvale di unacolta: l’incipit di Troppo Forte di. Nella celebre scena che apre il film – con le musiche di Antonello Venditti, tra l’altro – Oscar Pettinari simula un amplesso con il flipper dopo aver visto un cliente impacciato nella partita. Oscar batte il record con 995.000 punti e si rivolge al barista: “A’ puffo, che me tiri ‘na penna per favore? Daje!”. Quindi il protagonista scrive sul display del flipper ...

