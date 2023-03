Il Napoli travolge l'Eintracht e vola ai quarti di Champions per la prima volta (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il Napoli fa la storia e si qualifica per la prima volta assoluta ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 2-0 ottenuto nella gara d'andata in Germania, gli azzurri battono l'Eintracht Francoforte anche nel ritorno: 3-0 il risultato del Maradona firmato dalla doppietta di un inarrestabile Osimhen e dal sigillo di Zielinski su rigore. La squadra di Spalletti continua così a volare anche in Europa e ora non le resta che attendere il prossimo avversario, che conoscerà venerdì durante il sorteggio di Nyon. La prima parte di gara è molto equilibrata e bloccata, senza particolari emozioni. I partenopei provano a comandare le operazioni, ma senza trovare grandi spazi in zona offensiva. Politano scalda subito i guanti a Trapp con una conclusione mancina, poi al ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Ilfa la storia e si qualifica per lavolta assoluta aidi finale diLeague. Dopo il 2-0 ottenuto nella gara d'andata in Germania, gli azzurri battono l'Francoforte anche nel ritorno: 3-0 il risultato del Maradona firmato dalla doppietta di un inarrestabile Osimhen e dal sigillo di Zielinski su rigore. La squadra di Spalletti continua così are anche in Europa e ora non le resta che attendere il prossimo avversario, che conoscerà venerdì durante il sorteggio di Nyon. Laparte di gara è molto equilibrata e bloccata, senza particolari emozioni. I partenopei provano a comandare le operazioni, ma senza trovare grandi spazi in zona offensiva. Politano scalda subito i guanti a Trapp con una conclusione mancina, poi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il Napoli travolge l'Eintracht e vola ai quarti di Champions per la prima volta ?? - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il Napoli travolge l'Eintracht e vola ai quarti di Champions per la prima volta ?? - stefano_gatto97 : RT @TgrRai: ? In #ChampionsLeague il Napoli travolge l'Eintracht e si qualifica ai quarti per la prima volta nella sua storia. #16Marzo #Bu… - TgrRai : ? In #ChampionsLeague il Napoli travolge l'Eintracht e si qualifica ai quarti per la prima volta nella sua storia.… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#ChampionsLeague #Napoli travolge #Eintracht 3-0 Doppietta di #Osimhen e rigore di #Zielinski Per la prima volta nella ai… -