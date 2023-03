Il Napoli nella storia: batte 3-0 l’Eintracht ed è per la prima volta ai quarti di Champions (Di giovedì 16 marzo 2023) La storia è davanti, le colonne d’Ercole alle spalle. Al Maradona gli azzurri battono l’Eintracht di Francoforte per 3 a 0 nel ritorno degli ottavi di Champions e si qualificano ai quarti, dove non erano mai arrivati prima, in una brutta giornata per la città, con qualche centinaio di esagitati ultras tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico. Immagini che però non offuscano l’impresa della squadra di Luciano Spalletti, che arriva tra le prime otto d’Europa: non c’era riuscito neppure il Napoli più illustre, il Napoli di Diego, fermato agli ottavi dalle bizze del campione e dai rigori sbagliati in una notte gelida di Mosca. In quella placida di Napoli, invece, gli azzurri all’appuntamento con la storia ci arrivano non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Laè davanti, le colonne d’Ercole alle spalle. Al Maradona gli azzurri battonodi Francoforte per 3 a 0 nel ritorno degli ottavi die si qualificano ai, dove non erano mai arrivati, in una brutta giornata per la città, con qualche centinaio di esagitati ultras tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico. Immagini che però non offuscano l’impresa della squadra di Luciano Spalletti, che arriva tra le prime otto d’Europa: non c’era riuscito neppure ilpiù illustre, ildi Diego, fermato agli ottavi dalle bizze del campione e dai rigori sbagliati in una notte gelida di Mosca. In quella placida di, invece, gli azzurri all’appuntamento con laci arrivano non ...

