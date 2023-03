“Il Napoli è lo specchio del cambio di passo che il calcio italiano ha vissuto quest’anno” (El Pais) (Di giovedì 16 marzo 2023) El Pais analizza il rendimento del calcio italiano in Champions League. Per la prima volta da 17 anni sono ben 3 squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione europea per club. El Pais inizia parlando del Napoli che, per la prima volta nella sua storia, è approdato ai quarti di finale. Per il quotidiano spagnolo è lo specchio del cambio di passo del calcio italiano: “Il passaggio del Napoli ai quarti di Champions League per la prima volta, dopo aver eliminato l’Eintracht Francoforte mercoledì sera al Diego Armando Maradona, è lo specchio del cambio di passo che il calcio italiano ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Elanalizza il rendimento delin Champions League. Per la prima volta da 17 anni sono ben 3 squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Elinizia parlando delche, per la prima volta nella sua storia, è approdato ai quarti di finale. Per il quotidiano spagnolo è lodeldidel: “Il passaggio delai quarti di Champions League per la prima volta, dopo aver eliminato l’Eintracht Francoforte mercoledì sera al Diego Armando Maradona, è lodeldiche ilha ...

