Il Napoli di Spalletti è la rivelazione assoluta della Champions, una minaccia per tutti (Marca) (Di giovedì 16 marzo 2023) Marca commenta la vittoria del Napoli sull'Eintracht in Champions League, con il passaggio ai quarti, impresa storica per il club di De Laurentiis, che non era mai riuscito prima a centrare l'impresa. Il quotidiano spagnolo esalta la dimostrazione di enorme superiorità offerta in campo dalla squadra di Spalletti. "Il Napoli si è esibito in una dimostrazione di enorme superiorità contro un impotente Eintracht e ha confermato la sua presenza ai quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia". Il messaggio che lancia il Napoli alle altre concorrenti della competizione europea è chiaro: "Gli uomini di Spalletti scavalcano i tedeschi con un decisivo Osimhen. Il nigeriano, autore di due gol, ha guidato la festa offensiva di ...

