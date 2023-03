Il mistero dei disegni di Micheal Jackson: il caso finisce in tribunale (Di giovedì 16 marzo 2023) È mistero su alcuni disegni che sarebbero stato realizzati da Micheal Jackson. Vere e proprie opere d’arte, visto che il loro valore ammonta a 12 milioni di euro. Si tratta di dipinti nei quali sono raffigurati: Trilli, la fatina impertinente de Le Avventure di Peter Pan, Winnie the Pooh e Giovanni Paolo II. Le opere sono state autenticate Sulla paternità delle opere pare non ci siano dubbi, visto che sarebbe state autenticate dallo scultore Silvio Amelio. E sarebbero in possesso di due donne originarie di Venezia: Wanda Ruberto e Michela Turco, che ora avrebbero deciso di venderle. I disegni valgono cifre esorbitanti. Trilli o Campanellino avrebbe un valore di 6 milioni e mezzo, il ritratto del Papa 10 milioni, mentre Winnie The Pooh 780 mila euro. L’indagine Intorno a queste opere è nata una indagine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Èsu alcuniche sarebbero stato realizzati da. Vere e proprie opere d’arte, visto che il loro valore ammonta a 12 milioni di euro. Si tratta di dipinti nei quali sono raffigurati: Trilli, la fatina impertinente de Le Avventure di Peter Pan, Winnie the Pooh e Giovanni Paolo II. Le opere sono state autenticate Sulla paternità delle opere pare non ci siano dubbi, visto che sarebbe state autenticate dallo scultore Silvio Amelio. E sarebbero in possesso di due donne originarie di Venezia: Wanda Ruberto e Michela Turco, che ora avrebbero deciso di venderle. Ivalgono cifre esorbitanti. Trilli o Campanellino avrebbe un valore di 6 milioni e mezzo, il ritratto del Papa 10 milioni, mentre Winnie The Pooh 780 mila euro. L’indagine Intorno a queste opere è nata una indagine ...

