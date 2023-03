Il ministro Crosetto nel mirino dei russi della Wagner | “Su di lui una taglia di 15 milioni”

(Di giovedì 16 marzo 2023) “C’e’ una minaccia reale che il Cremlino ha rivolto alDifesa italiano”, Guido, “con tanto disulla sua testa. Quindicidi dollari”. Lo rivela il Foglio, spiegando che “questa, almeno, è la segnalazione arrivata ai vertici del governo da partenostra intelligence”. “Dietro le minacce al titolareDifesa – continua il giornale – ci sarebbe l’ex presidente russo Medvedev: l’ordine di colpire diramato alla, che ha due cellule in Europa”.e lo scontro con laaveva affermato di recente che “l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una ...

Le tensioni sono ancora molto forti • Secondo i servizi segreti italiani sulla testa del ministro della Difesa Guido Crosetto peserebbe una taglia da 15 milioni di dollari. A metterla sarebbe ..."Non solo le condivido le parole del ministro Guido Crosetto, ma già in precedenza avevo affermato e scritto che la Wagner sta portando avanti una politica di colonizzazione dell'Africa". A confermarlo è il generale Leonardo Tricarico, ...

ROMA Che tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il regime di Putin non corresse buon sangue – basti pensare ai ripetuti scambi di accuse con l’ambasciatore russo in Italia – è ben noto. E così ...«Non solo le condivido le parole del ministro Guido Crosetto, ma già in precedenza avevo affermato e scritto che la Wagner sta portando avanti una politica di colonizzazione dell'Africa». A ...