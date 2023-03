Il meglio e il peggio di ieri 15 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora (Di giovedì 16 marzo 2023) Torna l’appuntamento con Il meglio e il peggio di, la nostra rubrica con le news dell’ultim’ora sul Grande Fratello Vip. Ecco cos’è successo di importante nella casa più spiata dagli italiani nel corso della giornata di ieri, mercoledì 15 marzo. Grande Fratello Vip news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 15 marzo Di seguito le news dell’ultim’ora sul GF Vip 7 con la nostra rubrica Il meglio e il peggio di. Antonella, la festa di compleanno continua Il compleanno più lungo della storia del Grande Fratello Vip, iniziato quando ancora era in onda la diretta di lunedì e proseguito per tutte le 24 ore successive (e oltre), fino al ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Torna l’appuntamento con Ile ildi, la nostra rubrica con lesul Grande Fratello Vip. Ecco cos’è successo di importante nella casa più spiata dagli italiani nel corso della giornata di, mercoledì 15. Grande Fratello Vipultim’ora: ile ildi15Di seguito lesul GF Vip 7 con la nostra rubrica Ile ildi. Antonella, la festa di compleanno continua Il compleanno più lungo della storia del Grande Fratello Vip, iniziato quando ancora era in onda la diretta di lunedì e proseguito per tutte le 24 ore successive (e oltre), fino al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasofri : A me non preoccupa che le intelligenze artificiali scrivano meglio degli umani, mi preoccupa che gli umani scrivano… - fanpage : 'Mi sembra che questo naufragio abbia tirato fuori il peggio e il meglio di questo Paese. ‘Morite a casa vostra sen… - GiovaQuez : Non una parola nel merito dell’accusa, meglio giocarsi il jolly Soros evocando tutta una serie di stereotipi che ta… - tuttopuntotv : Il meglio e il peggio di ieri 15 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora #gfvip #gfvip7 - AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Mi auguro che il meglio (e non il peggio) verrà per tutti noi; a presto amici e #Buonanotte! God may be with all of us plea… -