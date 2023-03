Il maxi-processo alla mafia cinese non inizia più | altro rinvio per difetto di notifica Dibattimento mai cominciato dopo un anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ancora uno stop per il“China Truck” che si celebra al tribunale Prato. O meglio, una falsa partenza: la data della prima udienza delè slittata un’altra volta per undia quattro dei 55 imputati di origine, coinvolti nell’inchiesta sulla presunta associazione per delinquere di stampo mafioso. Ilè stato quindi aggiornato al 26 maggio, cioè oltre unrispetto al 16 febbraio 2022, giorno in cui sarebbe dovutore. Il presidente del collegio giudicante Matteo Cavedoni ha spiegato in aula che non sono stati comunicati gli esiti di quattro notifiche disposte a novembre (3 delegatequestura di Prato e una a quella di Milano). La ...