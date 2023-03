Il marito di Giorgia Meloni a capo di un talk show politico: i dettagli (Di giovedì 16 marzo 2023) Mediaset è sempre alla ricerca di nuovi format da lanciare. Questa volta, sta pensando di dare vita a un programma per Rete 4, dedicato alla politica del nostro Paese. Non si tratta di una mossa inusuale, però, la scelta del conduttore sta già suscitando le prime polemiche. Lo show, come riporta il settimanale Oggi, infatti, dovrebbe essere affidato ad Andrea Giambruno, il marito di Giorgia Meloni. Ruolo di spicco per il marito di Giorgia Meloni: a capo di un nuovo programma Non si conoscono ancora i dettagli sul nuovo programma di Rete 4. Per il momento, si sa soltanto che riguarderà la politica e che il compito di condurlo sarà affidato ad Andrea Giambruno. L’uomo non è nuovo di Mediaset. Sono dieci anni, infatti, che lavora per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Mediaset è sempre alla ricerca di nuovi format da lanciare. Questa volta, sta pensando di dare vita a un programma per Rete 4, dedicato alla politica del nostro Paese. Non si tratta di una mossa inusuale, però, la scelta del conduttore sta già suscitando le prime polemiche. Lo, come riporta il settimanale Oggi, infatti, dovrebbe essere affidato ad Andrea Giambruno, ildi. Ruolo di spicco per ildi: adi un nuovo programma Non si conoscono ancora isul nuovo programma di Rete 4. Per il momento, si sa soltanto che riguarderà la politica e che il compito di condurlo sarà affidato ad Andrea Giambruno. L’uomo non è nuovo di Mediaset. Sono dieci anni, infatti, che lavora per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il marito di Giorgia Meloni a capo di un talk show politico: i dettagli #GiorgiaMeloni #AndreaGiambruno #Rete4 Medi… - thatxskika : Giorgia e Emmanuel in auto con Mostro in sottofondo palesemente io e mio marito. - silviacattane11 : @FantaAmici @Giorgia Io penso di sì essendo suo marito - RaffaeleCarcano : Justyna Wydrzynska è stata condannata per aver fornito pillole abortive a una donna incinta, il cui marito l’ha den… - giorgia_pinii : MANDIAMO IN FINALE IL MARITO DELLA NOSTRA REINA! ???? #oriele #denzzzers #orianistas -