Il governo mette mano al Mef: nasce il dipartimento dell’Economia. Si occuperà di partecipate e patrimonio pubblico (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo Meloni riorganizza il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. nasce il dipartimento dell’Economia a cui vengono trasferite alcune funzioni sinora in capo al dipartimento del Tesoro, tra cui le partecipate e il patrimonio pubblico. È quanto previsto in una bozza del Dpcm sul tavolo del consiglio dei ministri. Il nuovo dipartimento sarà guidato da un direttore ed articolato tre uffici di livello dirigenziale generale: Interventi finanziari in economia, Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici e Valorizzazione del patrimonio pubblico. In parallelo il Servizio centrale per il Pnrr guidato da Carmine Di Nuzzo – ora parte del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) IlMeloni riorganizza il ministeroguidato da Giancarlo Giorgetti.ila cui vengono trasferite alcune funzioni sinora in capo aldel Tesoro, tra cui lee il. È quanto previsto in una bozza del Dpcm sul tavolo del consiglio dei ministri. Il nuovosarà guidato da un direttore ed articolato tre uffici di livello dirigenziale generale: Interventi finanziari in economia, Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici e Valorizzazione del. In parallelo il Servizio centrale per il Pnrr guidato da Carmine Di Nuzzo – ora parte del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : A Cutro il governo mette in scena l'impostura ideologica sui 'trafficanti' per rimuovere le responsabilità politich… - LaVeritaWeb : Critiche e indignazione per la festa di compleanno di Matteo Salvini insieme ai leader della coalizione: «Un insult… - Luckyluciana0 : RT @VeroDeRomanis: Nuovo trattato Mes mette a disposizione 1 strumento per crisi bancaria. Se il governo non lo vorrà usare, ok! Ma perché… - Fantast27655985 : RT @Capezzone: Question time, Meloni asfalta Schlein e gli altri. Ma @jimmomo su @atlanticomag mette in guardia il governo: sulle follie gr… - BennaGianni : RT @VeroDeRomanis: Nuovo trattato Mes mette a disposizione 1 strumento per crisi bancaria. Se il governo non lo vorrà usare, ok! Ma perché… -