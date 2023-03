Il Gladiatore 2 | Barry Keoghan potrebbe far parte del cast del sequel

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'attore, recentemente nominato agli Oscar per Gli spiriti dell'isola,accettare un ruolo nel film Il2., recentemente nominato agli Oscar, sembra stia per accettare un ruolo nel film Il2,del cult con star Russell Crowe. Il progetto sarà diretto e prodotto da Ridley Scott e la sceneggiatura è firmata da David Scarpa. Il2 avrà come star Paul Mescal e, in caso accettasse l'offerta della produzione, dovrebbe interpretare l'Imperatore Geta. L'attore, dopo il successo ottenuto con Gli spiriti dell'Isola, sarà protagonista sul grande schermo con Saltburn, diretto da Emerald Fennell, e con il nuovo progetto del ...

Il Gladiatore 2 dovrebbe ruotare intorno al personaggio di Lucio - Paul Mescal - , figlio di Lucilla e nipote di Commodo.

