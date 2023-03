Il giornalista si scaglia contro Mancini | parole durissime

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 marzo 2023) Sosta per le nazionali in arrivo la settimana prossima: gli azzurri saranno impegnati nelle qualificazioni ad Euro 2024 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sosta per le nazionali in arrivo. Nel prossimo weekend si giocherà l’ultimo turno del mese di marzo prima della pausa per le partite di qualificazione ad Euro 2024. Si tratterà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.