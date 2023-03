Il forum con il ministro Tajani organizzato da Europarlamento e Ansa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 marzo 2023) La guerra in Ucraina e le sue prospettive, i progetti per gestire i flussi di migranti, le riforme istituzionali dell’Ue immaginate dal governo e una forza di difesa comune. Sono questi i temi del confronto con ildegli Esteri Antoniodall’in collaborazione con la rappresentanza in Italia dell’. Ilcomincerà alle 14.30, nella nuova sede dell’Europa Experience a Roma. Potete seguire la diretta streaming qui sotto (o sulla pagina Facebook diEuropa e sul canale YouTube del Parlamento Ue in Italia). Dopo l’apertura del responsabile dell’ufficio per l’Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza, sarà direttore dell’Luigi Contu. La diretta