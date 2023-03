Il famoso musicista è stato insignito del titolo per i servizi alla musica e per la sua attività di beneficenza | soprattutto nella difesa dei diritti degli animali

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 marzo 2023) «No words», «non ci sono parole»: così Brian May, fondatore dei Queen, commenta sui social l’ultimo successo raggiunto. Il 75enne storico chitarrista della band, leggenda della, ènominato cavaliere da Re Carlo III. Dunque, d’ora in poi, chiamatelo Sir Brian May. Brian May, il chitarrista dei Queen ricorda Freddie Mercury: «Un essere umano straordinario» X ...