Il duello tra Meloni e Schlein mette all’angolo Conte: il Pd gli scippa la bandiera del salario minimo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il duello, il derby, il primo scontro, l’attacco e la contromossa: in questo profluvio di gergo combattentistico per descrivere il confronto in aula tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, a conti fatti, a uscirne con le ossa ammaccate è Giuseppe Conte. Eppure la nuova segreteria avrebbe dovuto inaugurare il rinnovarsi dell’abbraccio tra dem e pentastellati. Invece che ti combina Elly Schlein? Visti i sondaggi che prefigurano un travaso di voti dal M5S al Pd si impadronisce della bandiera del salario minimo e la sventola in aula alla prima occasione utile. Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto fare il suo intervento sui mutui, se ne è rimasto zitto e cupo, deluso e arrabbiato. E i suoi non erano meno furenti. Le opposizioni ieri erano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il, il derby, il primo scontro, l’attacco e la contromossa: in questo profluvio di gergo combattentistico per descrivere il confronto in aula tra Giorgiae Elly, a conti fatti, a uscirne con le ossa ammaccate è Giuseppe. Eppure la nuova segreteria avrebbe dovuto inaugurare il rinnovarsi dell’abbraccio tra dem e pentastellati. Invece che ti combina Elly? Visti i sondaggi che prefigurano un travaso di voti dal M5S al Pd si impadronisce delladele la sventola in aula alla prima occasione utile. Giuseppe, che avrebbe dovuto fare il suo intervento sui mutui, se ne è rimasto zitto e cupo, deluso e arrabbiato. E i suoi non erano meno furenti. Le opposizioni ieri erano ...

