Il drone finito nel Mar Nero era la solita provocazione di Washington

(Di giovedì 16 marzo 2023) Potrebbe esserci poco o quasi nulla di segretissimo, dietro le continue missioni dei droni americani sul Mare ai confini con la Russia. Per quanto se ne sa, almeno per ora, volano in modalità inoffensiva, orbitando per ore attorno al loro target, che oggi è l’Ucraina, ieri era l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria. Ma come ha dimostrato l’incidente avvenuto martedì scorso – quando unMQ-9 della Usaf, dopo aver incrociato due caccia SU-27 russi, si è inabissato nelle acque del Mar– la loro presenza, secondo l’opinione di diversi analisti, è intenzionalmente provocatoria e volta a influenzare il comportamento del nemico. Spesso le rotte dei droni americani sono tracciabili semplicemente installando sul proprio smartphone l’app Flightradar24 Del resto, se fossero davvero missioni top secret – per la raccolta di dati (in gergo ...