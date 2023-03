Il discorso citato dalla Meloni (che smonta le bufale sul naufragio) (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri Giorgia Meloni è andata alla Camera dei Deputati per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari in occasione del cosiddetto Question Time. A parte lo scontro faccia a faccia con Elly Schlein sul salario minimo, da cui sembra essere uscita vincitrice, il premier ha dovuto anche spiegare a Riccardo Magi di Più Europa come sono andate le cose sul naufragio del 10-11 marzo di fronte alle coste della Libia. Una tragedia su cui l’Italia e la nostra Guardia Costiera potevano fare ben poco. Il discorso della Meloni sul naufragio Nel farlo, il premier ha deciso di citare le spiegazioni date dal capo del centro di coordinamento della Guardia Costiera, il comandante Gianluca D’Agostino, rilasciate a Nicola Porro a Quarta Repubblica. “Il tragico evento, al quale l’interrogante fa riferimento – ha ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri Giorgiaè andata alla Camera dei Deputati per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari in occasione del cosiddetto Question Time. A parte lo scontro faccia a faccia con Elly Schlein sul salario minimo, da cui sembra essere uscita vincitrice, il premier ha dovuto anche spiegare a Riccardo Magi di Più Europa come sono andate le cose suldel 10-11 marzo di fronte alle coste della Libia. Una tragedia su cui l’Italia e la nostra Guardia Costiera potevano fare ben poco. IldellasulNel farlo, il premier ha deciso di citare le spiegazioni date dal capo del centro di coordinamento della Guardia Costiera, il comandante Gianluca D’Agostino, rilasciate a Nicola Porro a Quarta Repubblica. “Il tragico evento, al quale l’interrogante fa riferimento – ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simofons : Evidentemente questo Claudio Anastasio che ha citato il discorso di Mussolini non legge i giornali, perché mi era p… - NicolaPorro : #Migranti abbandonati in mare? Il governo non poteva fare nulla. Ecco la stoccata del premier #Meloni alla sinistra… - FrancyMasse : @MilaSpicola Le faccio una domanda seria: se questi di ora sono incapaci perché quelli che c'erano sono stati mand… - sina_enio : @luciodigaetano @GabrieleMoresc1 Non ha semplicemente citato Mussolini, ha preso un suo discorso in tot e gli ha ca… - Nidyaie : Il manager Claudio Anastasio si dimette dopo aver citato Mussolini in una mail al Cda | Sky TG24 -