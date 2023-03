(Di giovedì 16 marzo 2023)1-0 Ilvince 1-0 con ladi Oddo, allunga la striscia positiva casalinga e scavalca gli estensi in classifica reinserendosi prepotentemente nella lotta per mantenere la categoria. La gara si sblocca nel secondo tempo, ma già nel primo ci sono le avvisaglie per far saltare il tappo. Ospiti pericolosi con un colpo di testa di Zanellato (31?) e un diagonale di Moncini (37?). Ilnon resta a guardare, giostra meglio, anche se davanti non è incisivo. Florenzi ci prova in paio di circostanze senza fortuna, poi Nasti e Zilli si fanno ipotizzare da Alfonso. Nella ripresa è quasi un monologo dei silani che creano parecchie occasioni gol e ne sfruttano una al 65? con Brescianini che riceve lo scarico di Zilli e batte Alfonso. Nel finale raddoppio annullato a Nasti. Genoa-Ternana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACPerugiaCalcio : #Primavera2 | #CosenzaPerugia 1-0 Un rigore di Novello condanna i biancorossi alla sconfitta Tabellino ??… - Cosenza2punto0 : Giovane coppia di San Giovanni in Fiore morì in un incidente stradale, una condanna -

Proponente: assessore EdoardoDeliberazione di G. C. n. 11 del 26/01/2023 di proposta al ... Ordine del giorno PG/2023/0168134 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Pienacontro le ...... Eduardo, non riescono a fornire alla città un cronoprogramma sull'immissione in servizio ...soluzioni che mettano fine alle giornate di passione e caos ordinario cui questa giuntai ...... tale sodalizio cominciò ad affiorare per via della testimonianza dell'ex boss diFranco ... ossia "ndrangheta stragista", e che aveva portato in primo grado allaall'ergastolo per ...

Il Cosenza condanna la Spal all'ultimo posto Lega B

Condanne pesantissime nella sentenza del gip di Reggio Calabria nel processo per l’inchiesta denominata “Crypto” contro il clan Cacciola-Certo-Pronestì, coordinata dalla Dda reggina sul presunto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...