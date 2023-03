Il Copasir attende un chiarimento sulle minacce del Cremlino a Crosetto

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le priorità, Giorgia Meloni vorrebbe forse che fossero altre. E se ieri pomeriggio, dopo il rodeo a Montecitorio, adrla fuori dal suo ufficio presidenziale c’erano Matteo Salvini e Antonio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Giurì d'onore della Camera ha approvato all'unanimità la relazione sulla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del, Giovanni Donzelli, e i deputati del Pd Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai. Il testo è stato secretato e consegnato al presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, ...Essa è al vaglio, infatti, anche del Parlamento europeo chein proposito la valutazione ... 'Su questo argomento si sta già impegnando il, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 ......penitenziaria) a Delmastro e di far dimettere Giovanni Donzelli da vicepresidente del. La ... Sianche che il presidente della camera Lorenzo Fontana nomini il Gran giurì che dovrà ...

Il Copasir attende risposte dalla Belloni: "Davvero Orsini ha collaborato col Dis" Il Foglio

«Mi stupisco che alcuni si stupiscano di quello che la Wagner fa in Africa, - afferma Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ma nel passato presidente del Copasir - già due ... in condizioni ...Nel corso delle ultime settimane hanno rivendicato una lunga serie di attacchi DDoS nei confronti di siti istituzionali e aziendali. Ora, all’indomani delle dimissioni di Roberto Baldoni dall’incarico ...