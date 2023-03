Il contabile newyorkese che voleva sentirsi un editor

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 marzo 2023)provare l’emozione diun, Filippo Bernardini, ilnewyorchese che si è impossessato con la frode dei manoscritti dei romanzi di Sally Rooney, Ian McEwan, Margaret Atwood e altri ancora. Frode ammirevole in sé e fin quasi commovente per la dedizione: pur di poter metterci su le mani, si è impegnato a creare indirizzi mail appositi e complicate storie verosimili dietro a centinaia di identità posticce. E frode in fin dei conti senza particolari danni, stante che i manoscritti ancora inediti non son stati né diffusi tra i fan né dati in pasto alla concorrenza, bensì gelosamente custoditi perparte di quel cerchio magico di fortunatissimi, che ha la fortuna di leggere i libri prima che siano libri. Unico rimprovero che mi sento di esprimere al maniaco ...