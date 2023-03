Il consigliere dell’Eintracht | «Non posso ancora dire che siano stati i nostri ad attaccare la polizia»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 marzo 2023) La Bild riporta le dichiarazioni del membro del consiglio di amministrazionePhilipp Reschke, responsabile per le domande dei tifosi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Napoli: “È chiaro che nessuno vuole vedere uno spettacolo simile. È il tipo di rivolte che abbiamo temuto dal giorno in cui è stato effettuato il sorteggio. Laitaliana, che era in città, ci ha descritto così la situazione: un gruppo di 250 sostenitoriha fatto una specie di marcia lungo il mare. Sempre scortato dalla. Alla fine si sono stabiliti in un posto. Sono arrivati circa 150 napoletani e hanno attaccato il nostro gruppo. Quindi è accaduto ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto un veicolo dellain fiamme. Lanon ha saputo dirci chi l’ha ...