Il congresso della Cgil è un’occasione per riflettere sui flop della Cgil (Di giovedì 16 marzo 2023) Al direttore - Letto il programma dei lavori del XIX congresso della Cgil: ottima la presenza dell’attivista iraniana Pega Moshir Pour; pessima l’assenza di un’attivista ucraina.Michele Magno Mi sembra già un passo in avanti aver scelto di non affidare la regia del congresso agli stessi organizzatori del congresso della Cgil di Bologna, che pochi mesi fa, di fronte a Maurizio Landini, scelsero di accogliere l’elezione del nuovo segretario locale con l’inno dell’Unione sovietica. E sarebbe un ulteriore passo in avanti fare anche una piccola analisi delle sconfitte della Cgil. Per esempio: come mai, dopo lo sblocco dei licenziamenti, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Al direttore - Letto il programma dei lavori del XIX: ottima la presenza dell’attivista iraniana Pega Moshir Pour; pessima l’assenza di un’attivista ucraina.Michele Magno Mi sembra già un passo in avanti aver scelto di non affidare la regia delagli stessi organizzatori deldi Bologna, che pochi mesi fa, di fronte a Maurizio Landini, scelsero di accogliere l’elezione del nuovo segretario locale con l’inno dell’Unione sovietica. E sarebbe un ulteriore passo in avanti fare anche una piccola analisi delle sconfitte. Per esempio: come mai, dopo lo sblocco dei licenziamenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Eliana Como, dirigente Fiom, annuncia una protesta per la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della… - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - Agenzia_Ansa : Al via il congresso della Cgil. Landini: 'Fascetta bianca e un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di C… - NicolaNk : RT @cgilnazionale: ?? Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella @Quirinale in occasione del #congressocgil2023 ha inviato un messagg… - ROSALBABRAMBIL4 : RT @cgilnazionale: ?? È stato lungo e partecipato il percorso che porta al congresso nazionale della #Cgil, dal 15 al 18 marzo a Rimini. T… -