Il cervello e le sue “ere”: l’evoluzione nella diagnosi e terapie (Di giovedì 16 marzo 2023) Fin dalla nascita, il nostro cervello, che possiamo considerare come un computer, ha un talento unico: la capacità di imparare, apprendere, modularsi e trasformare le proprie capacità. Tutto ciò è possibile grazie alla sua struttura formata da una miriade di neuroni (le cellule cerebrali) che qualcuno ha paragonato alle stelle della Via Lattea, quasi novanta miliardi. Queste rappresentano la sostanza grigia del Sistema Nervoso Centrale e sono in grado di realizzare milioni di miliardi di connessioni (sinapsi) creando una rete “neuronale” ricchissima di collegamenti che permette a questo organo, ancora ad oggi per buona parte sconosciuto, di essere considerato come sosteneva Ippocrate “l nostro interprete”. La conoscenza del cervello attraverso i secoli “The Beautiful Brain”. Questa potrebbe essere la definizione più appropriata per definire ciò che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Fin dalla nascita, il nostro, che possiamo considerare come un computer, ha un talento unico: la capacità di imparare, apprendere, modularsi e trasformare le proprie capacità. Tutto ciò è possibile grazie alla sua struttura formata da una miriade di neuroni (le cellule cerebrali) che qualcuno ha paragonato alle stelle della Via Lattea, quasi novanta miliardi. Queste rappresentano la sostanza grigia del Sistema Nervoso Centrale e sono in grado di realizzare milioni di miliardi di connessioni (sinapsi) creando una rete “neuronale” ricchissima di collegamenti che permette a questo organo, ancora ad oggi per buona parte sconosciuto, di essere considerato come sosteneva Ippocrate “l nostro interprete”. La conoscenza delattraverso i secoli “The Beautiful Brain”. Questa potrebbe essere la definizione più appropriata per definire ciò che ...

