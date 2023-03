Il Cdm approva riforma fiscale e Ponte sullo Stretto. Meloni: "Svolta necessaria" (Di giovedì 16 marzo 2023) Delega fiscale e Ponte sullo Stretto. Sono i principali e più discussi punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi pomeriggio. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati all'unanimità, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. "È una Svolta necessaria per il paese", è il commento della premier Giorgia Meloni sulla riforma del fisco, di cui già ieri alla Camera aveva riferito alcune informazioni. "Asse portante sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l'obiettivo di un minore carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Delega. Sono i principali e più discussi punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi pomeriggio. Entrambi i provvedimenti sono statiti all'unanimità, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. "È unaper il paese", è il commento della premier Giorgiasulladel fisco, di cui già ieri alla Camera aveva riferito alcune informazioni. "Asse portante sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l'obiettivo di un minore caricoper tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della ...

