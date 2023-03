Il Cdm approva la riforma fiscale: Il premier Meloni: «Svolta necessaria per il Paese» (Di giovedì 16 marzo 2023) È fatta: il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla riforma fiscale, una decisione storica. Come spiega il Mef in una nota, infatti, la legge delega riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni ’70. Non a caso il premier Giorgia Meloni ha salutato il provvedimento licenziato dal Cdm come «Svolta necessaria per il Paese». Le nuove regole diventeranno operative entro due anni dall’entrata in vigore della legge delega. «Esse – si legge nella nota del Mef – vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) È fatta: il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla, una decisione storica. Come spiega il Mef in una nota, infatti, la legge delega riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni ’70. Non a caso ilGiorgiaha salutato il provvedimento licenziato dal Cdm come «per il». Le nuove regole diventeranno operative entro due anni dall’entrata in vigore della legge delega. «Esse – si legge nella nota del Mef – vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». La ...

