Il capofamiglia | la recensione | l' assurda storia del marito e padre padrone che diventò un pollo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lade Il, film d'esordio del regista egiziano Omar El Zohairy che punta il dito contro la condizione femminile e il patriarcato. Nel buio del grande schermo udiamo delle urla disperate, seguite dal crepitio del fuoco. Solo qualche istante dopo, quando l'immagine si fa chiara, arriva la conferma di ciò che ci aveva suggerito l'udito: un uomo si è dato fuoco di fronte a una fabbrica. Il gesto di disperazione, seppur slegato (?) dal nucleo della, anticipa ciò che ci attende nella sporca e cupa cittadina mineraria, teatro della vicenda narrata dal debuttante Omar El Zohairy ne Il. Un non luogo che, nonostante le critiche piovute sul regista per la sua rappresentazione dell'Egitto odierno, non sembra avere una collocazione precisa. …

La lotta silenziosa di una donna per l'emancipazione Come sottolinea lade Il, tutto e sporco e squallido intorno alla protagonista. Pareti, pavimenti, abiti - frutto del ...dell'opera prima di Omar El Zohairy, Il, premiato come miglior film alla Settimana internazionale della Critica ...Non sono una rappresentazione idealizzata e ironica, nonostante ilspietato e potente con occhialoni, calzini bianchi e ciabatte potrebbe esserlo, ma una che si muove dalla cronaca, ...

Il capofamiglia, la recensione: l'assurda storia del marito e padre ... Movieplayer

La recensione de Il capofamiglia, film d'esordio del regista egiziano Omar El Zohairy che punta il dito contro la condizione femminile e il patriarcato. RECENSIONE di ANTONIO CUOMO — 16/03/2023 Nel ...Il capofamiglia è un pugno allo stomaco dal primo all’ultimo fotogramma e riflette sull’assurdità del mondo in cui viviamo.