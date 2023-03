Il 93% degli italiani non richiede i bonus a cui ha diritto perché non ne conosce l'esistenza: ma i bonus erogati dallo Stato sono davvero moltissimi (Di giovedì 16 marzo 2023) È un piccolo rimborso, pari a 9,95 euro, ma che compensa almeno in parte l’aumento delle tariffe delle revisioni auto e moto scattato il 1 novembre 2021. Si chiama bonus revisione auto, ma è più conosciuto come bonus veicoli sicuri, ed è possibile richiederlo entro il 31 marzo 2023 da coloro che hanno sottoposto il proprio veicolo a motore alle operazioni di revisione previste dal Codice della strada nel 2022. X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) È un piccolo rimborso, pari a 9,95 euro, ma che compensa almeno in parte l’aumento delle tariffe delle revisioni auto e moto scattato il 1 novembre 2021. Si chiamarevisione auto, ma è più conosciuto comeveicoli sicuri, ed è possibilerlo entro il 31 marzo 2023 da coloro che hanno sottoposto il proprio veicolo a motore alle operazioni di revisione previste dal Codice della strada nel 2022. X ...

