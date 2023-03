Il 26 marzo torna la sfilata di Mezza Quaresima: «Al rogo il consumo di suolo» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’evento. Il tradizionale appuntamento del Ducato di Piazza Pontida si terrà come di consueto la domenica, mentre il sabato in programma c’è il «Rasgamènt de la Ègia». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 marzo 2023) L’evento. Il tradizionale appuntamento del Ducato di Piazza Pontida si terrà come di consueto la domenica, mentre il sabato in programma c’è il «Rasgamènt de la Ègia».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : @Louis_Tomlinson torna in #radio con il nuovo singolo #writtenalloveryourface fuori ovunque da domani 10 marzo!… - fattoquotidiano : Meloni taglia ai poveri (con Mia e sfacelo Sanità) e regala ai ricchi (disonesti) col condono fiscale che torna. Il… - GarozzoIole : RT @CClub1989: #canyamanforchildren L'Associazione Can Yaman for Children torna a Roma Sabato 18 Marzo per la nuova tappa di Break the wall… - albertoni_laura : RT @CYworldteam: ??New Post @/canyamanforchildren L’Associazione #CanYamanForChildren torna a Roma Sabato 18 Marzo per la nuova tappa di #B… - albertoni_laura : RT @CanyamanLe: L’Associazione #CanYamanForChildren torna a Roma Sabato 18 Marzo per la nuova tappa di #BreakTheWallTour, con 2 appuntamen… -