Il 26 marzo la sfilata di Mezza Quaresima | “Si torna ai fasti pre-Covid”

Bergamo. Il "Rasgament de la ègia" 2023 sarà dedicato al consumo di suolo. torna con i suoi carri allegorici la festa di Mezza Quaresima, annunciata dal Ducato di Piazza Pontida per sabato 25 e domenica 26 marzo e il rogo della vecchia, il leggendario fantoccio la cui immagine, realizzata dagli allievi della scuola d'arte Fantoni, presterà il volto ad un problema o malcontento cittadino da dare alle fiamme in Piazzale Alpini. Il carnevale orobico, dalle origini antichissime, è entrato a far parte a pieno diritto di "Carnevalia", l'associazione che raduna i carnevali storici di tutta Italia. Lasciata ormai alle spalle la pandemia, la "Mezza Quaresima" prevede i fasti delle edizioni pre-Covid. Partenza giovedì 16 con l'inaugurazione, presso il centro ...

