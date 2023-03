Il 25 marzo la quarta edizione della Vesuvio Race, 70 miglia intorno alle Flegree (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – In arrivo “la quarta edizione della Vesuvio Race powered by Alyena Shipyard, da quest’anno nel calendario delle regate Fiv Nazionale, che salperà sabato il 25 marzo 2023. Partenza dalla Baia dell’Oncino di Torre Annunziata giro delle isole di Procida, Ischia e Capri con arrivo a Castellammare di Stabia, di 70 miglia”. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. “I più veloci arriveranno nella notte tra sabato e domenica. Per il resto della flotta appuntamento a Marina di Stabia nella giornata di domenica 26. Un percorso ricco di passaggi sotto costa e tra le isole che rendono la regata aperta, ricca di scelte tattiche e piena di ingaggi avvincenti fino al traguardo. Classi: Orc, X2, Mini 650, Class 950, Gran Crociera”. La partenza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – In arrivo “lapowered by Alyena Shipyard, da quest’anno nel calendario delle regate Fiv Nazionale, che salperà sabato il 252023. Partenza dalla Baia dell’Oncino di Torre Annunziata giro delle isole di Procida, Ischia e Capri con arrivo a Castellammare di Stabia, di 70”. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. “I più veloci arriveranno nella notte tra sabato e domenica. Per il restoflotta appuntamento a Marina di Stabia nella giornata di domenica 26. Un percorso ricco di passaggi sotto costa e tra le isole che rendono la regata aperta, ricca di scelte tattiche e piena di ingaggi avvincenti fino al traguardo. Classi: Orc, X2, Mini 650, Class 950, Gran Crociera”. La partenza, ...

