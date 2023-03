IEG, ok del Cda al bilancio 2022. Peraboni “Ottimi risultati” (Di giovedì 16 marzo 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.‘Il Gruppo IEG chiude il 2022 con Ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell’anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi – ha commentato l’amministratore delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato il progetto dicivilistico e ilconsolidato al 31 dicembre.‘Il Gruppo IEG chiude ilconche segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell’anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi – ha commentato l’amministratore delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo ...

