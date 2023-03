Ieg, ok Cda a bilancio 2022, ricavi +58% (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group Spa, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. L’amministratore delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni, ha commentato: “Il Gruppo Ieg chiude il 2022 con ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell’anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi. Nonostante gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group Spa, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato in data odierna il progetto dicivilistico e ilconsolidato al 31 dicembre. L’amministratore delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni, ha commentato: “Il Gruppo Ieg chiude ilcon ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell’anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi. Nonostante gli ...

Ieg, ok Cda a bilancio 2022, ricavi +58%

L'amministratore delegato del Gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni, ha commentato: "Il Gruppo Ieg chiude il 2022 con ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell'anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi."

Gruppo IEG: nel 2022 162 milioni di ricavi consolidati (+58%)
"Il Gruppo IEG chiude il 2022 con ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico. In questo scenario, nonostante gli effetti sopracitati, l'avvio del 2023 è positivo e conferma le aspettative di crescita nel 2024" dice la nota emessa al termine del CdA.